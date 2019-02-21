Последняя любовь Карла Лагерфельда надела траур

Великий Кайзер мира моды Карл Лагерфельд тщательно скрывал свою личную жизнь от чужих любопытных глаз. Однако доподлинно известно, что последней любовью Лагерфельда была бирманка Шупетт.

Экстравагантный кутюрье никогда не был женат. Единственный его партнер, о котором стало известно широкой публике, скончался от СПИДа в конце 1980-х годов. С 1989 по 2011 годы модельер жил один (не считая прислуги) в своем доме. А на Рождество 2011 года в его дом вошла Шупетт и осталась с Лагерфельдом до конца его дней.

Шупетт Лагерфельд – кошка бирманской породы. Изящная молодая кошечка с шерстью кремового цвета и глазами-сапфирами буквально за считанные дни влюбила в себя модельера, ранее равнодушного к животным. Сейчас она, пожалуй, самая модная и самая избалованная кошка гламурной индустрии: у Шупетт имеется личный повар, две горничные, два телохранителя, собственный аккаунт в инстаграме и масса других атрибутов шикарной жизни.

«Я никогда бы не подумал, что так влюблюсь в кошку. Шупетт сделала меня другим человеком – менее эгоистичным и более заботливым», - признавался Лагерфельд в интервью. После смерти маэстро, скончавшегося 19 февраля от рака поджелудочной железы в возрасте 85 лет, поклонники приносят соболезнования Шупетт Лагерфельд.