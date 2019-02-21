Я на свою пенсию прожить даже не пробовал, не скрывает Михаил Боярский

69-летний любимец публики Михаил Боярский даже не скрывает, что и не пробовал прожить на ту пенсию, которую ему назначило государство, хотя это не порядок меньше, чем у популярных московских актеров, которым только за звания доплачивают 30 тысяч.

«У меня бюджет очень подвижный. Взять и прожить на 20 тысяч рублей в месяц пока не пробовал. Но, думаю, при необходимости мне хватит и этой суммы. Хотя я не рассчитываю на пенсию, потому что у меня есть актерский заработок», - цитирует актера kp.ru.

Боярский уверен, пока может неплохо зарабатывать сам, пенсионные накопления лучше не трогать. А то, что он еще очень востребованный артист, никто не сомневается. Сьемки в кино, концерты, корпортативы обеспечивают Михаилу Сергеевичу неплохой прожиточный минимум.

Как пишет «СтарХит», в год артист зарабатывает около миллиона долларов. Только пригласить «мушкетера» на приватное мероприятие, где он споет популярные хиты из фильмов, стоит 20 тысяч евро в час. Так что Боярскому грех жаловаться на жизнь и можно совсем не беспокоиться о небольшой пенсии.