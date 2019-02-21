Рустам Солнцев считает, что из-за Бузовой у людей плохие ассоциации с «Домом-2»

Шоумен и выходец из «Дома-2» Рустам Солнцев уверен, что Ольга Бузова своим поведением лишь портит репутацию телепроекта. Также он уверен, что без «Дома-2» певица никогда бы не добилась нынешней популярности.

Солнцев заявил, что после появления Бузовой люди начали считать, что все, кто побывал на «Доме-2» - «неумные лохи». Саму же певицу шоумен назвал «родовой травмой проекта».

При этом Рустам заверяет, что они с Ольгой не враги, но в повседневной жизни предпочитают обходиться без общения друг с другом, передаёт teleprogramma.pro.