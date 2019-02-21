Анна Седокова рассказала, как ей пришлось заложить крестик в ломбард

Певица Анна Седокова поделилась историей о том, как ей пришлось отнести в ломбард крестик, чтобы закрыть ипотеку и насколько сложным для неё оказалось подобное решение.

Для того, чтобы купить себе новую большую квартиру, Седоковой пришлось оформить ипотеку. Но певица и не предполагала, что вместо десяти процентов её придётся платить тридцать! Девушка оказалась не готова к таким большим выплатам, у неё просто не оказалось нужной суммы.

«В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде!» - вспоминает певица.

Несмотря на приключившиеся трудности, певица всё-таки смогла занять необходимую сумму у друзей и расплатиться с банком, сообщает teleprogramma.pro.