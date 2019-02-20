Леди Гага рассталась со своим женихом

Леди Гага объявила о расставании со своим женихом Кристианом Карино. Их отношения начались в 2016 году, а в 2018 году пара объявила о предстоящей свадьбе.

Знакомый певицы рассказал, что Леди Гага и Кристиан Карино уже некоторое время не вместе, передаёт Мир24. При этом он отметил, что певицу во время этих отношений больше интересовала она сама, чем их с Карино пара. «Их друзья предполагали, что они не будут долго вместе», - сообщил мужчина.

Подозрения о скором разрыве зародились у поклонников звезды ещё на церемонии Грэмми, когда Гага явилась на мероприятия не только без возлюбленного, но и без кольца.