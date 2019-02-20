Вдова рэпера Децла едва не умерла от сердечного приступа

Сегодня стало известно, что вдова рэпера Децла, который скончался 3 февраля, едва не умерла от сердечного приступа. Соответствующую информацию ранее предоставил сын музыканта Антоний Толмацкий.

Подросток заявил, что в настоящий момент его семья остро нуждается в средствах и "еле-еле перебивается без денег", а журналист Роман Супер при этом просит общественность профинансировать его фильм о Децле, передает "СтарХит".

Антоний заявил, что у его мамы от стыда и горя подскочило давление, вследствие чего она едва не умерла от сердечного приступа. Подросток отметил, что, к счастью, рядом были друзья, которые вовремя дали ей лекарство. Сын Кирилла Толмацкого подчеркнул, что мог бы остаться сиротой из-за действий журналиста. Мальчик заметил, что его отец всегда отдавал деньги на благотворительность и не одобрил бы съемки фильма о себе за средства "народа".