Звезда сериала "Наша Russia" страдает от алкогольной зависимости и нищеты. 67-летний Валерий Магдьяш около года назад попал в крайне неприятную ситуацию, после которой его жизнь пошла под откос.

Оказалось, что мужчина продал свою однокомнатную квартиру в Москве, чтобы приобрести другую – побольше. Когда актер шел в банк, его ударили трубой по голове, после чего он оказался в больнице. Деньги и средства у артиста, сыгравшего роль гастарбайтера Джамшута в сериале, украли. После того, как Валерий поправился, он поехал в одиночестве в Минеральные Воды, где начал серьезно налегать на спиртное. Там он общался с женщиной по имени Ирина Осипова, которая буквально спасала актера от алкоголизма.

Впоследствии стало известно, что из-за отсутствия средств Магдьяш однажды украл спиртное из магазина. Со временем, как отмечает "СтарХит", ссылаясь на слова Ирины, артист превратился в настоящего алкоголика и бродягу.