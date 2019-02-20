Экс-супруг актрисы Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну

В минувший вторник, 19 февраля, стало известно, что бывший муж известной актрисы Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь от первого брака Анну. Данная информация открылась в рамках ток-шоу.

Анна Трегубенко призналась, что ее бывший отчим Борис Вишняков в 2009 году ее ударил. Мужчина не стал отрицать этот факт, отметив, что дал девушке пощечину, сообщает teleprogramma.pro.

Дочь Шукшиной также сообщила, что экс-супруг ее мамы не раз воровал деньги из их семейного сейфа. На эти обвинения мужчина ничего не ответил, однако высказал претензию к Анне за то, что она продала квартиру своей бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной, ущемив в правах его сыновей, передает "СтарХит".