Я второй раз женился на собственной бывшей жене, признался Сергей Жигунов

Популярны артист и режиссер Сергей Жигунов благодарен судьбе за второй шанс, который дала ему первая супруга. Не у каждого появляется возможность войти в одну реку дважды, и не у каждого хватит мужества прийти к бывшей жене с повинной головой и сделать ей предложение во второй раз.

Дело в том, что актер и семьянин с прекрасной репутацией на съемках сериала «Моя прекрасная няня» влюбился в свою партнершу Анастасию Заворотнюк и разрушил 23-летний брак с актрисой Верой Новиковой. «Ну так получилось. Люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. И как правильно дальше жить? Быть счастливым или порядочным, ничего не разрушать? Что честнее? Непростая была история, но все закончилось. Я вернулся к Вере, с тех пор мы прожили 10 лет. Мы заново поженились. Я благодарен судьбе, что она не вышла замуж и дала мне второй шанс и все встало на свои места», — рассказал Жигунов в программе «Судьба человека».

Второй брак с бывшей женой оказался куда удачнее первого. Оба супруга стали больше ценить то, что у них есть и более трепетно относиться друг к другу.

«Когда женишься второй раз, понимаешь, зачем ты это делаешь. Что ты потерял и что приобрёл. Мы очень хорошо живём сегодня с Верой. Очень! Все выводы сделали. Я — в первую очередь. И жена тоже, потому что развод никогда не бывает спровоцирован кем-то одним...», - признался актер. А на свадьбе взрослая дочь Сергея и Веры плакала от счастья.