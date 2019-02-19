Сын Децла назвал аферистом журналиста, собирающего деньги на фильм о его отце

Сын знаменитого рэпера Децла, который ушел из жизни 3 февраля, назвал аферистом журналиста, который собирает средства на съемки фильма о его отце. Антония Толмацкого возмутили действия сотрудника СМИ.

Подросток считает, что журналист не имеет никакого права на сбор средств для съемок документального кино. Мальчик добавил, что человек, который занимается этим проектом, спросил разрешение лишь у отца Децла – продюсера Александра Толмацкого. Антоний попросил не спонсировать съемки, передает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что некто Роман Супер намерен выпустить фильм о музыканте Кирилле Толмацком. По его словам, это будет стоить 3,5 миллиона рублей.