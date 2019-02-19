Лопырева показала идеальную фигуру в купальнике через две недели после родов

Модель Виктория Лопырева, которая стала матерью всего две недели назад, продемонстрировала идеальную фигуру в ярком слитном купальнике. Женщина опубликовала фотографию на пляже накануне вечером.

Виктория призналась, что ее прежний вес уже вернулся, но теперь ей нужно постепенно возвращаться к спорту и активному образу жизни.

Многие отметили, что у Лопыревой абсолютно плоский живот, тонкая талия и гладкие ноги. Некоторым показалось, что с такой генетикой у Виктории нет необходимости в физических упражнениях или ограничениях в питании. Модель, однако, ранее отмечала, что старается употреблять в пищу только полезные продукты – якобы именно это позволяет ей держать себя в форме.