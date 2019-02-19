Невеста Александра Цекало оказалась совсем не той, за кого себя выдавала

Новая пассия Александра Цекало взывает неподдельный интерес и у журналистов, и у пользователей Сети. Шутка ли один из самых успешных российских продюсеров бросил молодую жену сестру Веры Брежневой – Викторию Галушко с детьми ради еще более молодой любовницы, с которой уже практически готов пойти под венец.

Представители масс-медиа уже выяснили, что 27-летней Дарине Эрвин никакая не Эрвин, а казашка Дарина Сапарова, что яркая внешность девушки результат пластических операций, которые стерли национальные особенности с ее лица. Что еще скрывает якобы успешная актриса и талантливая художница, практически покорившая Голливуд?

«Бред какой-то! Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. У Дарины ко мне изначально было отношение как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде - фигня. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю», - рассказал отчим девушки – адвокат Аскар Мухитдинов. И похоже, мужчина совсем не врет.

Именно он перевез всю семью в Америку, добился получения гражданства, да и учебу в институте Дарине оплатил именно он, все надеялся, что из нее выйдет толк. «Будучи подростком, она постоянно истерила и убегала из дома. Поэтому я настоял на том, чтобы после школы она выучилась на финансиста в Suffolk University в Бостоне. Институт Дарине полностью оплатил я. Думал, что она в банк потом пойдет работать. У меня всегда было предвзятое отношение к модельному бизнесу: если мозги есть, зачем телом торговать? Поэтому после окончания университета я устроил девочку в свою юридическую фирму. Пару лет она работала на меня, а затем пошла учиться в какую-то актерскую школу», - цитирует отчима невесты Цекало «Экспресс-газета».

Родной отец Дарины - Бахыт Сапаров тоже уверен, что детям от него нужны только деньги. После переезда в Америку они почти перестали общаться, и теперь звонят только тогда, когда нужна финансовая помощь. Обидно, конечно, но отец не отказывает.

Про скорую свадьбу своей дочери и продюсера Цекало, мужчина узнал из интернета. «Честно скажу, я психую из-за всего этого! Мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. С годами в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!», - заключил отец Дарины Сапаровой.