Композитор Юрий Лоза, который давно уже не поет, зато эпатирует публику скандальными высказываниями о коллегах, заявил, что музыкальными вкусами людей умело манипулируют, заставляя любить одних и тех же звезд

Поводом для обсуждения стали исследования социологов, к которых россияне назвали своих кумиров – Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова. Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что ситуация вполне закономерна, потому что людям из года в год насаждают одну и ту же музыку, одних и тех же исполнителей.

«Вкусы народа абсолютно предсказуемы. Кого будут по телевизору показывать — того и будут любить. Начните завтра с утра до вечера показывать какого-нибудь совершенно незнакомого человека, и он очень скоро тоже войдет в этот список. Мы же понимаем, что народ сам ничего не выбирает. Есть поводыри, которые ведут народ в определенном направлении. Это очень просто. Не надо мне показывать, что народ может сам что-то где-то найти, отыскать, выбрать и так далее. Народ будет делать то, что ему скажут. Этим прекрасно пользуются люди, которые управляют медиасистемой. Будет с утра до ночи Киркоров — будете Киркорова любить, приглашать на корпоративы», — возмутился певец.

Лоза также заметил, что вот если его нет в телевизоре, то и концертов у него практически нет. И за долгие годы в существующей системе ничего не меняется. А зачем? Этот механизм приносит деньги и разрушать его просто глупо. Ведь это все равно, что рубить сук, на котором сидишь.

Никого из медианачальников не истересует мнение людей, уверен музыкант: «Если бы их это интересовало, то людей спросили бы кого отправить на Евровидение. Но никто же не спрашивает. Если бы у нас система каким-то образом реагировала бы на мнение людей, то можно было бы об этом говорить. Сейчас ей совершенно наплевать. Она живет по собственным законам и соответственно навязывает людям определенную систему координат».