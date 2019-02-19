Матильда Шнурова высказалась о женитьбе своего экс-супруга

Экс-супруга лидера группы Ленинград Сергея Шнурова Матильда высказалась о его быстрой женитьбе после развода с ней. Популярный артист недавно сочетался браком с 27-летней Ольгой Абрамовой.

Матильда подчеркнула, что была обескуражена, узнав о поступке своего бывшего возлюбленного. Она также заметила, что не хочет обсуждать эту тему, передает teleprogramma.pro.

Женщина выразила недоумение в связи с тем, что в обществе так активно обсуждали ее развод с Сергеем. Матильда уточнила, что сама толком не может назвать причину их расставания, но добавила, что если чувства между двумя людьми угасают, то следует найти в себе силы разойтись и остаться в нормальных отношениях, сообщает "СтарХит".