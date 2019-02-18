Голливудский актер Джон Траволта отмечает 65-летие

Американский актер, танцор и певец Джон Траволта сегодня, 18 февраля, празднует юбилей. Звезде «Криминального чтива» исполнилось 65 лет, и он продолжает активно сниматься в новых фильмах.

Джон Джозеф Траволта родился в 1954 году в Энглвуде (штат Нью-Джерси, США) и стал шестым ребенком в семье футболиста Сальваторе Траволты и его супруги Хелен, преподавательницы драмы.

Широкую известность Траволта получил еще в 1970-е годы, снявшись в фильмах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин», став кумиром молодежи поколения диско.

К своему 65-летнему юбилею актер подошел, будучи лауреатом премий «Эмми» и «Золотой глобус». А еще на его счету целых семь антипремий «Золотая малина», в том числе – за худшую мужскую роль в фильме «Поле битвы: Земля».

Актер женат на своей коллеге, актрисе Келли Престон. Кроме того, у него есть лицензия пилота: Траволта налетал уже несколько тысяч часов.