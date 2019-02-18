Якубович прокомментировал традицию разбирать еду после съемок телешоу

Бессменный ведущий популярного телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович прокомментировал опубликованный в сети ролик, где зрители после съемки бегут к барабану и расхватывают выставленную на нем еду. И смех и грех. На видео голодные зрители набросились на еду после "Поле чудес"

«Люди, которые написали критические отзывы под этим видео, не знают русских обычаев! На Руси испокон веков принято гостеприимство и хлебосольство. Уже 28-29 лет на «Поле чудес» тем, что приносят в студию, угощают гостей. Съемочная группа никогда этим не пользуется. Люди собираются вокруг барабана, пропуская вперед детей, обсуждают, как прошла съемка. У нас нет статистов – это наши гости по пригласительным билетам! У нас такая традиция. Замечательная! Мне она безумно приятна и нравится», - прокомментировал Якубович опубликованный в сети видеоролик.

Действительно, традиция угощать зрителей программы «Поле чудес» в студии тем, что на передачу приносят участники шоу, существует давно. Периодически угощение зрительской массовки показывают в финале телешоу. Но кто-то догадался вырезать эти кадры и показать их отдельно, пишет «КП».