Анастасия Волочкова показала свое фото в полупрозрачном свадебном платье

Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала свою фотографию в полупрозрачном свадебном платье. На прошлой неделе танцовщица сообщила поклонникам, что начала подготовку к свадьбе.

На новом снимке Анастасия предстала перед фолловерами в длинном наряде с кружевом, глубоким декольте и небольшим, но пышным шлейфом.

Волочкова призналась, что очень активно готовится к торжеству и выбирает платье. Кроме того, балерина пообещала в ближайшее время представить общественности своего жениха. Пока танцовщица не демонстрировала возлюбленного на своей страничке в соцсети. Поклонники Анастасии заинтригованы, многие пока не верят, что она действительно выходит замуж.