Маша Распутина выгнала мужа из дома из-за 5 лишних килограмм

Маша Распутина дама не робкого десятка, а уж если то взбредет ей в голову, то непременно этого добьется, утверждают в окружении певицы. Свои умения звезда прекрасно демонстрирует не только в работе, но и в личной жизни, по крайней мере мужа она точно держит в ежовых рукавицах.

А недавно стало известно, что она выгнала супруга из дома из- за того, что тот во время новогодних праздников набрал пять лишних килограммов и никак не может их сбросить. Мария поставила ультиматум, если за неделю любимый не приведет себя в форму, то может не возвращаться.

«Жена неоднократно делала замечания по поводу питания, пунктик у нее такой. В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру. Сел на диету: теперь по утрам ем кашу, на обед и ужин — мясо или рыбу с овощами. Но, если честно, после ее слов кусок в горло не лезет», - признался «СтарХиу» Виктор Захаров.

В общем-то, никто не думает, что угрозы Распутиной серьезное желание разрушить брак, скорее всего она прибегла к банальному шантажу, но, как можно судить по рассказу супруга звезды, метод вполне действенный. Сама Мария в свои 54 ведет здоровый образ жизни, придерживается принципов правильного питания - основу ее рациона составляют морепродукты, а также овощи и зелень и похудев сама, она взялась за мужа.

Под бдительным контролем мужчине удалось скинуть аж 23 килограмма. Однако, новогодние застолья все же подвели. «Ну немного переборщил с оливье и прочими закусками. Но я же русский человек!», - оправдывается супруг Раступтиной и усиленно старается сбросить лишний вес если не ради себя, так ради любимой женщины.