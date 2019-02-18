Дочь актрисы Татьяны Васильевой рождена не от мужа, шокировал Стас Садальский

Актер Стас Садальский шокировал публику странным заявлением. В своем микроблоге он написал, что готов открыть еще одну семейную тайну своей партнерши по сцене – актрисы Татьяны Васильевой.

Напомним, недавно в программе «секрет на миллион» звезда призналась, что на протяжении 16 лет изменяла обои своим мужьям с женатым бизнесменом Арифом Алекперовым, который являлся спонсором в Театре сатиры. Васильева, конечно, актриса хорошая, и многие поверили в трогательную сказку о любви и искренность слез Татьяны. Если бы не несколько «промахов» авторов программы.

Станислав Садальский немедленно отреагировал на участие своей подруги в телешоу. Он пародируя все то, что происходило в студии у Леры Кудрявцевой раскрыл еще одну «великую тайну» актрисы.

«Филипп Васильев сообщил страшную тайну: мама и ее проходной давний муж Мустафе Гайнулину делают ДНК. Лизочка от него, а не от Мартиросяна. Кстати, Лизавета на Мустафу похожа. Или нет? Братик говорит, одно лицо!» — написал Садальский в Instagram.

И возможно подписчики бы поверили этому нелепому заявлению, если бы провокатор Садальский не сопроводил пост шуточным коллажем, где Васильева в свадебном платье стоит рядом с актером Александром Самойленко. Вот тут до многих поклонников окончательно дошла абсурдность ситуации. Пользователи поняли, что таким образом Садальский, знающий о съемках программы из первых уст, попытался объяснить всем, что нет никаких секретов на миллион, а есть просто шоу. К тому же, многие предположили, что и эту провокацию он устроил с одобрения той же Васильевой. Вот такие они, взрослые игры актеров.

«Фальшивая игра Васильевой с платком - роялем в кустах. Что ж так глупо-то?». «Дааа, ну и тайны она открыла! Уколола своих мужей Аликперовым!», «Теперь с ДНК Васильеву потянуло на другие передачи за баблом, а хвасталась, что 3 миллиона в месяц получает и деньги девать некуда», «Все это не делает чести Т. Васильевой. Разыграли спектакль про азербайджанца. Мерзко. И все ради миллиона?», «Шоу на НТВ ... погоня за рейтингом... Зря Татьяна Григорьевна засветилась, не ее уровень передачи», «Не смешите, Филипп без маменькиного согласия и рта не раскроет!», «Кто б ни писал эти гнусные сценарии, в эфире жизнь человека. Жаль только, что все игроки знают сценарий. И знают цену их участия в нем. А народ хавает и смотрит. Люблю я Васильеву, наверное, потому, что знаю ее роли в кино и театре. Не хочел разочаровываться. Произошло», «У всех известных актрис в старости крышу сносит- рассказывают про всех своих любовников- сначала Проклова, теперь Васильева», «Короче, чтоб миллион заработать надо свое имя искупать в дерьме? Мир перевернулся, да в "голодный год за таз пельменей" не стала бы делать такого!», «Что ни передача, то новая любовная история. Какая любвеобильная женщина, оказывается. И с Плучеком роман длинною в жизнь, и бакинский любовник. И все это на фоне мужей. Как на всех сил хватало. Тут бы с одним управиться!», «Видать Лизочке второй диван понадобился», - написали пользователи в комментариях.