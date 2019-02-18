Ким Кардашьян поразила публику чересчур откровенным платьем

В откровенном наряде звезда появилась на вручении премии Hollywood Beauty Awards. Пользователи Сети не оценили выбор Ким и посетовали на то, что она слишком часто демонстрирует своё тело публике.

Чёрное платье из коллекции 1998 года дизайнера Тьерри Мюглер показалось широкой общественности неуместным и даже безвкусным, передаёт Lenta.Ru.

«Она надела это платье, чтобы поклонникам было, о чем посплетничать. Если ты действительно красива, тебе не нужно раздеваться, доказывая это. Оставь это для спальни», - считают комментаторы.

Но не все отнеслись к наряду настолько негативно. «У Ким Кардашьян красивая грудь, и она любит ею хвастаться! В этом нет ничего плохого. Моя единственная претензия: слишком много ткани прикрывает грудь», - пошутил один из пользователей.