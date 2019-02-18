Милана Тюльпанова не знает мужчин, которые не изменяют своим женам

Бывшая возлюбленная футболиста Александра Кержакова Милана сделала резонансное признание. По словам молодой женщины, она не знает ни одного мужчину, который не изменяет своей жене или девушке.

Тюльпанова отметила, что знала о "походах мужа налево", но делала вид, что все в порядке. По ее мнению, именно это позволило ей продлить брак со спортсменом, передает teleprogramma.pro.

Милана отметила, что не раз беседовала на тему измен с различными молодыми людьми. Все они утверждали, что не изменять своей женщине просто невозможно. Экс-возлюбленная Кержакова считает, что разовые отношения с другой не являются поводом для разрыва с супругом или парнем, передает woman.ru.