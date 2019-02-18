Отец Децла убежден, что рэпер предчувствовал свою смерть

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий тяжело переживает кончину своего сына. Мужчина отметил, что в последнее время слушал его композиции и пришел к выводу, что музыкант предчувствовал скорую смерть.

Толмацкий подчеркнул, что в текстах и интервью Децла якобы проскальзывают фразы, свидетельствующие о том, что он "что-то знал", передает teleprogramma.pro.

Подписчики после кончины рэпера 3 февраля были настроены не слишком дружелюбно по отношению к его отцу, однако теперь они поддерживают продюсера, выражают ему благодарность за то, что его сын появился на свет и исполнил большое количество прекрасных песен.