Марат Башаров узнал о разводе из Сети

Скандально известный российский актер Марат Башаров заявил, что узнал о разводе с супругой благодаря Всемирной паутине. По его словам, до появления публикаций в СМИ он был не в курсе происходящего. Жена Марата Башарова решилась на развод: "Сейчас уже нет смысла скрывать"

Согласно заверениям актера, его жена в течение последнего месяца пребывает в Таиланде с их общим сыном и подругой. Сам Башаров все это время находится в российской столице, работает и высылает им деньги.

Напомним, как ранее сообщали АН, Елизавета Башарова решилась объявить о разводе с супругом, намекнув в Instagram, что Марат вновь занялся рукоприкладством, и на сей раз пострадавшая - она.

Башаров отреагировал на новость комментарием в соцсети: "Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура!!! Ничего не скажешь!!! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!!!".

Актер крайне возмущен как фактом того, что жена решила с ним развестись, так и тем, что он об этом, как говорится, "ни сном, ни духом": "Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю!!!".