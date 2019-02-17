Мария Куликова: "Самое главное - семья"
17 февраля 2019, 18:15 [«Аргументы Недели», ТАТЬЯНА ТИМУКА ]
Известная российская актриса Мария Куликова полюбилась многим телезрителям своими ролями во множестве фильмов и сериалов. А в недавнем интервью рассказала о том, кем является ее героиня в жизни.
"Я считаю, для любой женщины, в том числе актрисы, самое главное - семья, которая должна быть тылом", - поделилась артистка, добавив, что никогда не скрывала своих отношений, но и не афишировала их.
Мария рассказала, что является законченным трудоголиком. По ее словам, она может работать сутками. Однако, это не означает, что актриса никогда не отдыхает. Например, девушка любит веселые компании...
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