Известная российская актриса Мария Куликова полюбилась многим телезрителям своими ролями во множестве фильмов и сериалов. А в недавнем интервью рассказала о том, кем является ее героиня в жизни.

"Я считаю, для любой женщины, в том числе актрисы, самое главное - семья, которая должна быть тылом", - поделилась артистка, добавив, что никогда не скрывала своих отношений, но и не афишировала их.

Мария рассказала, что является законченным трудоголиком. По ее словам, она может работать сутками. Однако, это не означает, что актриса никогда не отдыхает. Например, девушка любит веселые компании...