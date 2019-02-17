В США в прокат выйдет фильм с Меган Маркл в главной роли

Фильм под названием «Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз» несколько лет лежал в запасниках, но теперь кинокомпания решила выпустить его в свет.

Комедию сняли ещё в 2011 году – задолго до брака Меган Маркл и принца Гарри, передаёт Газета.Ru. В киноленте рассказывается о том, как весело и беззаботно живётся молодым людям в Америке. Девушка исполнила в фильме главную роль, сыграв местную тусовщицу.

Несмотря на то, что карьера Меган Маркл в качестве актрисы закончилась в день её свадьбы, кинокомпания, владеющая правами на фильм, всё равно решила выпустить картину в прокат. За время своего актёрского прошлого жена принца Великобритании успела сняться более чем в двух десятках фильмов.