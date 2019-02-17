Регина Тодоренко заявила, что без косметики похожа на бабушку

Телеведущая Регина Тодоренко выложила в Instagram фотографию без косметики. Звезда рассказала, что на этом снимке сама себе напомнила свою прабабушку, и пообещала поклонникам найти фото родственницы для сравнения.

«На этом фото я похожа на свою прабабушку Ираиду Зеньковну, польскую еврейку. Скажу вам больше, я — близнец моей прабабули», - сделала подпись к снимку Тодоренко.

Поклонники сделали телеведущей массу комплиментов, сообщает teleprogramma.pro. Многие из них отметили то, что Тодоренко хорошо выглядит как с макияжем, так и без него. А некоторые комментаторы согласились, что на снимке Регина напоминает «революционерку 1917 года».