Волочкова: Собчак как была тусовщицей, так и осталась

Анастасия Волочкова была очень возмущена, когда узнала, что в эфире на одном из телеканалов Ксения Собчак вместо того, чтобы обсуждать свою личную жизнь, начала рассказывать об их отношениях с балериной.

Волочкова посетовала, что её обсуждали в тот момент, когда она не находилась рядом и, как следствие, не могла ответить на выпады в свой адрес, передаёт teleprogramma.pro.

«Мне казалось, что она уже успокоилась со своими выпадами против меня, налепила на себя новый образ, далекий от скандалов, но, видать, не по нраву он ей пришёлся, и она опять вернулась к прежнему», - заявила российская балерина.

Анастасия уверена, что такое поведение телеведущей говорит о её проблемах в личной жизни, а также о желании поднять подобным образом свой рейтинг.

«У Ксюши сейчас, видимо, черная полоса в жизни и она хочет внимание от себя отвести своим таким поведением. Она потерянный человек, мне ее жаль и хочется пожелать ей мудрости, покоя и благоразумия», - считает балерина.