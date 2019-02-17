Ксения Собчак начала приобщать двухлетнего сына к искусству

Ксения Собчак рассказала в интернете о том, как прошёл её поход с двухлетним сыном Платоном в Эрмитаж, а также поделилась некоторыми воспоминаниями из своего детства.

В частности, российская телеведущая вспомнила о том, как мама привела её саму в Эрмитаж в двухлетнем возрасте, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Собчак выложила в Instagram фотографию из музея, на которой маленький Платон стоит на фоне одного из экспонатов. Также счастливая мать похвасталась, что её сын уже узнаёт некоторые буквы.

«Попали на открытие выставки,где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили «Собчак в Эрмитаже». Платоша даже узнал букву С», - написала Собчак.

Подписчики поддержали Ксению в её начинаниях. Многие согласились с тем, что два года – это не так уж и рано для прогулок по музеям.