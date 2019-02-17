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Гитары группы «Чайф» прилетели в Екатеринбург отдельно от музыкантов

17 февраля 2019, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Гитары группы «Чайф» прилетели в Екатеринбург отдельно от музыкантов
Фото: соцсети

Музыканты группы «Чайф» после перелёта из Москвы в Екатеринбург обнаружили, что остались без гитар. Музыкальные инструменты пропали у солиста Владимира Шахрина и гитариста Владимира Бегунова.

«Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов. А вы что думаете?» - посоветовались музыканты со своими поклонниками в Facebook. В ответ на это комментаторы предложили свои версия исчезновения гитар и посочувствовали мужчинам. Однако, спустя какое-то время, гитары всё-таки вернулись к своим хозяевам, передаёт Свободная пресса. Хорошую новости музыканты сообщили всё в том же Facebook.

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