Гитары группы «Чайф» прилетели в Екатеринбург отдельно от музыкантов

Музыканты группы «Чайф» после перелёта из Москвы в Екатеринбург обнаружили, что остались без гитар. Музыкальные инструменты пропали у солиста Владимира Шахрина и гитариста Владимира Бегунова.

«Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов. А вы что думаете?» - посоветовались музыканты со своими поклонниками в Facebook. В ответ на это комментаторы предложили свои версия исчезновения гитар и посочувствовали мужчинам. Однако, спустя какое-то время, гитары всё-таки вернулись к своим хозяевам, передаёт Свободная пресса. Хорошую новости музыканты сообщили всё в том же Facebook.