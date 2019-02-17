Мать Децла опровергла версию, что её сын умер из-за запрещённых веществ

Ирина Толмацкая рассказала о том, какой напряжённый график был у Децла. Она уверена, что причиной остановки сердца музыканта стали именно большие нагрузки.

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«Причина смерти — перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога», - заявила Ирина Толмацкая.

Также женщина подчеркнула, что версии о том, что её сын умер из-за употребления алкоголя или запрещённых веществ абсолютно беспочвенны, поскольку судмедэкспертиза не обнаружила в крови музыканта их наличия, передаёт РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Напомним, Кирилл Толмацкий, он же Децл, умер 4 февраля в Ижевске в возрасте 35 лет. Прощание с музыкантом состоялось в Центральной клинической больнице Москвы.