Первый выпуск программы «Голос. Дети» с новым составом жюри вызвал неоднозначную реакцию зрителей.

Теперь вместо четырёх кресел на шоу только три. В программу вновь после перерыва вернулась Пелагея, Константина Меладзе заменил младший брат – Валерий, а третье кресло наставника заняла Светлана Лобода, что и стало причиной недовольства многих поклонников шоу. Зрители сочли, что исполнительница слишком «звездила» на программе и «перетягивала одеяло на себя». «На фоне Лободы Пелагея смотрится какой-то простушкой», - заметили поклонники.

Тактика всех троих наставников была абсолютно разной. Пелагея пыталась расположить к себя конкурсантов, подкупив любовью, Валерий Меладзе как настоящий мужчина, убеждал участников, что он грамотный наставник, имеющий вес на российской эстраде. А вот тактика Лободы удивила всех – она сравнивала выступающих с собственными детьми и рассказывала истории из своей жизни, которые не имели ничего общего с профессиональными советами педагогов-наставников.

«С детьми надо общаться, а не выёживаться», «Посмотрела вчера "Голос"...ужасно все выглядело. Состав жюри ...какой-то разрозненный», «Вульгарное поведение Лободы на детском шоу», - написали пользователи в комментариях.