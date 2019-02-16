Беречь себя надо, а не романы заводить, Владимир Кузьмин пожаловался на здоровье

В мире шоу-бизнеса уже давно поговаривают, что музыкант Владимир Кузьмин намерен попрощаться со сценой. Шутка ли, легенде отечественного рока уже 64 и скакать с гитарой как молодой пацан становится все сложнее и сложнее. К тому же и роман с юной красоткой – Светланой Карпухиной отнимает много времени и сил.

"Я даю двадцать концертов в месяц! Конечно, это непросто. Но привычка и большая школа жизни помогают", – признается артист. И, конечно, такие нагрузки сказываются на здоровье. Музыканту даже пришлось купить облегченный инструмент, потому что боли в позвоночнике мешают выступать. «Проблемы бывают! Приходится обращаться к врачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтому нагрузка на позвоночник, конечно, большая», - пожаловался Кузьмин.

И все же певец заявляет, что с миром шоу-бизнеса прощаться он не намерен, а продолжает сочинять песни, записывать альбом и активно гастролировать. «Когда у меня спрашивают, какая у меня мечта, отвечаю однозначно. Смешно говорить, что я хочу, чтобы все продолжалось еще сорок лет. Я на сцене уже 35 лет. И собираюсь еще сорок», - цитирует вокалиста «Собеседник».

Но поклонники считают, что Владимиру все же стоит поберечь себя. «Старый ты уже, дружище! Поберечь себя надо бы, не пить, не курить, на девок-даже смотреть вредно. И работать на износ ради чего, куска хлеба не хватает, за всю жизнь не заработал?», «А ещё молодуху взял, так не долго и дух вон», «Пусть выступает на коляске. Всему вас, пенсионеров, приходится учить...», - написали пользователи в комментариях.