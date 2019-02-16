Знаменитому французскому актеру Жану Рено в июле прошлого года исполнилось 70 лет. О том, как менялись его взгляды и предпочтения, о женщинах, любви, дружбе и детях он рассказал в недавнем интервью.

По словам артиста, он всегда отказывается от ролей в кино, когда не "чувствует их" (даже если гонорар за исполнение составляет огромные деньги), и может заплакать при просмотре фильма с сентиментальными сценами.

Рено, по собственному признанию, совершенно не может общаться с теми, кто не держит слово, а также терпеть не может хвастунов и врунов. А еще актер считает, что женатый мужчина не имеет права заводить любовницу..