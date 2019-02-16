Всемирно известная актриса Дженнифер Энистон едва не погибла после празднования своего 50-летия. Согласно последней информации источников, в самолете, на котором летела звезда, произошла поломка.

Торжества по случаю юбилея Энистон должны были продолжиться в Мексике – актриса хотела отдохнуть на курорте в Cabo San Lucas, до которого она, однако, так и не долетела. Дженнифер и ее подруги уже находились в воздухе на борту частного самолета, когда внезапно выяснилось, что при взлете летательный аппарат потерял одно из колес шасси, передает "7 Дней".

Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт и попытаться посадить самолет. Опасность крушения была очень высока. Не исключалось также и возгорание возгорание самолета после столкновения с землей. К счастью, пилот смог посадить аппарат в штатном режиме.