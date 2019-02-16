Собчак признала вину в состоянии Виторгана?

Жена Максима Виторгана, телеведущая Ксения Собчак, похоже, признала свою вину в нынешнем состоянии супруга. Об этом светская львица написала в своем Telegram-канале, оценив его "каминг-аут". Максима Виторгана спровоцировал Павел Деревянко, муж Собчак сделал признание

Напомним, как ранее сообщали АН, недавно Виторган совершил каминг-аут: публично и откровенно признался в своей нетрадиционной ориентации. Поводом для этого послужил снимок Павля Деревянко.

"Довела мужика", - опубликовала Собчак в своем Telegram-канале под названием "Кровавая барыня" один из комментариев со скриншотом столь громкого заявления своего супруга, предает издание Dni.ru.

Собчак ответила на это замечание Антона Красовского: "Ну Антон...". И получила встречный вопрос: "Ну а что?". Однако далее последовала глубокомысленная фраза "Впрочем, я Максима понимаю".