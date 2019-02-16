Российская телеведущая Виктория Боня призналась, что винит себя за смерть младшего брата. Оказалось, что мальчик скончался, когда семья будущей знаменитости жила в Краснокаменске Читинской области.

По словам Виктории, в тот страшный день она должна была присматривать за братиком и отвести его на прогулку, однако двенадцатилетняя девочка не послушалась родителей. Она оставила мальчика в комнате со спящей мамой. Малыш был очень любознательным и выбрался на балкон, а затем упал с шестого этажа.

Боня отметила, что все это произошло у нее на глазах. На место незамедлительно прибыла "скорая", но медики ничем не смогли помочь пострадавшему. Мальчик скончался на руках врачей, передает "СтарХит".

Телеведущая отметила, что более десяти лет не могла справиться с этой ситуацией и обратилась за помощью к батюшке. После исповеди Виктории стало легче.