SEREBRO для Максима Фадеева или чего стоит популярность самим участницам

Новый состав группы SEREBRO определен, Максим Фадеев назвал имена следующего поколения участниц, из которых он слепит сексуальных красоток и продаст подороже. Девчонок сразу бросили с корабля на бал - дебютное выступление на большой сцене состоялось в Кремле на музыкальной солянке в честь Дня всех влюбленных.

Однако бывшие участники уж не хотят молчат. Разорвав «рабские контракты», они начали рассказывать журналистам о том, как непросто им жилось в группе и какова цена «серебряной» популярности. «Я была домашней закомплексованной девочкой. А Фадеев начал лепить из нас каких-то сексуальных «террористок», потому что лучше всего продаются эротика и скандалы. Я жаловалась: это не мое, мне стыдно. Он не слушал», — призналась Лена Темникова, певица, которая отдала коллективу 8 лет своей жизни, но как только решила уйти и начать заниматься сольной карьерой столкнулась с травлей и давлением продюсера.

О постоянном контроле, стрессе и даже дедовщине в девичьей группе говорит и еще одна бывшая участница коллектива – Дарья Шашина: «Мне было нереально тяжело. Коллеги меня высмеивали и я, со своей незакаленной психикой, начинала только больше зажиматься, закрываться, и вес прибавлялся. Для меня атмосфера в группе была невыносимой. Я скажу единственную ужасную вещь: дедовщина существует, и она жесткая. Это все не оставляло мне места для какого-то своего внутреннего творчества, я начинала комплексовать».

Намудрил предприимчивый продюсер и с кастингом для нового состава, поскольку пользователи обвиняют его в нечестной игре. Шоу – с прослушиванием и зрительским голосованием на YuoTube еще было в самом разгаре, и зрители болели за своих фавориток, а уже определенный продюсером состав приступил к репетициям. Один из диджеев то ли по незнанию, то ли намеренно снял репетицию на видео и слил в интернет. И забавно, но в новом составе участников вовсе не оказалось тех, за кого голосовало «народное жюри». «Корнилова, скорее всего, проплачена с лета — у нее отец композитор», - написали пользователи в комментариях

. В Сети очередную реинкарнацию трио уже назвали «фанерными девочками» и окрестили провалом продюсера. Но, возможно, новому составу все же удастся побороть скепсис и обрести любовь зрителей.