Виктория Лопырева случайно проговорилась и рассекретила имя сына

Виктория Лопырева родила сына 5 февраля, в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. А назвала первенца посол ФИФА чемпионата мира по футболу -2018 Марк Лионель. В честь Лионеля Месси? Только близкие знали, какое имя выбрали Лопырева и Игорь Булатов малышу.

В сети оно появилось совершенно случайно. Одна из подруг поздравила Викторию и Игоря с рождением сына и подписала открытку. Марку Лионелю - подписан подарок новорожденному.