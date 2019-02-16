Вдова Хворостовского сразила поклонников своей красотой и эффектными нарядами

Вдова всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс сразила поклонников своей красотой. Женщина опубликовала несколько новых снимков, на которых она запечатлена в Милане.

Флоранс ни на секунду не забывает о своем супруге и регулярно делится с подписчиками его снимками, однако старается жить дальше. Многие отмечают, что возлюбленная Хворостовского всегда прекрасно выглядит, подбирает эффектные наряды, использует косметику, а также старается посещать различные мероприятия.

На новых кадрах Флоранс показала свою прогулку по Милану для которой она выбрала очень узкие брюки, ботинки на каблуках и яркую куртку. Также женщина опубликовала фотографию из театра "Ла Скала", на которой она позирует в черном платье с глубоким декольте. Поклонники поддержали вдову оперного певца и заявили, что она правильно делает, что не закрывается дома, а пытается разнообразить свою жизнь без любимого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Florence (@flosha1)11 Фев 2019 в 9:51 PST