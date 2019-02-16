Пригласит ли Алла Пугачева на свой юбилейный концерт Владимира Преснякова

СМИ узнали, что Алла Пугачева пока не пригласила на свой юбилейный концерт певца Владимира Преснякова. Пресняков -младший был первым зятем Аллы Борисовны. Дочь Примадонны Кристина Орбакайте родила от артиста сына Никиту.

Перекупщики просят за билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой 270 тысяч

Хотя официально Кристина и Владимир женаты не были, Пугачева считала его своим родным человеком. Но вот приглашение на свой концерт по поводу 70-летия пока не направила. Владимир говорит, что если не получит приглашение, сам купит билет и пойдет на выступление Аллы.

По слухам, бывшего мужа Филиппа Киркорова Пугачева пригласила. Стилист артистки Алишер отметил, что Алла Борисовна такая непредсказуемая. "Может за день до вечера позвонить или вообще не приглашать, мол, придут сами, если узнают", — цитирует его "Комсомольская правда".

Многие поклонники Аллы Борисовны признаются, что цены на ее концерт "кусаются".