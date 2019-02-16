Богомолов снял в одном сериале в главной роли бывшую жену, а Собчак - в эпизоде
16 февраля 2019, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссер Константин Богомолов снял в одном сериале бывшую жену, актрису театра и кино Дарью Мороз и телеведущую Ксению Собчак. Вот уже пару месяцев Ксению Собчак и Константина Богомолова встречают вдвоем на разных светских мероприятиях.
В сети обсуждают уход Ксении от мужа, актера Максима Виторгана, и романтические отношения с Богомоловым. Трейлер многосерийного сериала "Содержанки", который снял Константин Богомолов появился в сети. Главные роли исполнят Дарья Мороз и Сергей Бурунов. В проморолике сериала появилась и Ксения Собчак. Вероятно, она сыграет эпизодическую роль.
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