Внучка Софии Ротару запела, но без обработки голоса до бабушки не дотягивает

Не секрет, что дети и внуки звезд пытаются идти по проторенной дорожке своих знаменитых родственников. Вероятность, что отпрыски популярных актеров и певцов тоже захотят покорить сцену настолько велика, что нас даже не удивляют их стремления.

Вот и внучка легендарной Сифии Ротару выбрала для себя музыкальную карьеру и взяла себе псевдоним Sosia Eva, благо имя ей досталось как у бабушки – София Евдокименко. Девушка выпустила новый трек, который вызвал жаркие споры. И не смотря на то, что именитая бабушка поддержала свою начинающую петь внучку, поклонники крайне строго отнеслись к творчеству юной красотки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)14 Фев 2019 в 7:20 PST

«Если честно, на певицу она не тянет», «Девочка очень красивая, но да вокальных данных бабушки...», «Туда же…. и голос в компьютерной обработке..», - написали пользователи в комментариях.