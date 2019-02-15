Внучка Софии Ротару запела, но без обработки голоса до бабушки не дотягивает
15 февраля 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Не секрет, что дети и внуки звезд пытаются идти по проторенной дорожке своих знаменитых родственников. Вероятность, что отпрыски популярных актеров и певцов тоже захотят покорить сцену настолько велика, что нас даже не удивляют их стремления.
Вот и внучка легендарной Сифии Ротару выбрала для себя музыкальную карьеру и взяла себе псевдоним Sosia Eva, благо имя ей досталось как у бабушки – София Евдокименко. Девушка выпустила новый трек, который вызвал жаркие споры. И не смотря на то, что именитая бабушка поддержала свою начинающую петь внучку, поклонники крайне строго отнеслись к творчеству юной красотки.
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«Если честно, на певицу она не тянет», «Девочка очень красивая, но да вокальных данных бабушки...», «Туда же…. и голос в компьютерной обработке..», - написали пользователи в комментариях.