Руководство первого канала лишило выигрыша магистра Александра Друзя

Директор «Первого канала» Константин Эрнст лишил выигрыша магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, которого обвинили в мошенничестве. Напомним, он предложил главному редактору "Кто хочет стать миллионером?" подлиться долей выигрыша, если тот "сдаст" ему ответы на вопросы викторины. В итоге, вопросы изменили и выигрыш несгораемой суммы для него и Виктора Сиднева составил всего 200 тысяч рублей.

Но и их магистра лишило руководство Первого канала. Скорее всего это стало превентивной мерой для обоих участников скандала. Дабы пресечь все слухи отстранили от эфира и главреда шоу Илью Бера. Как мы уже сообщали, журналист не оставлял попыток разоблачить Друзя и обещал раскрыть очередные факты нечистой игры обладателя приза «Бриллиантовая сова».

Между тем, Илья Бер заявил, что не жалеет, что рассказал о «сговоре» с Александром Друзём и решением Первого канала удовлетворен.