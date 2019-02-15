Юлия Барановская высказалась о своих отношениях с Андреем Аршавиным

Телеведущая Юлия Барановская высказалась о своих отношениях с бывшим возлюбленным Андреем Аршавиным. Ранее стало известно, что футболист после долгого перерыва начал общаться с тремя своими детьми.

Юлия заметила, что для двух ее сыновей и дочери очень важно, чтобы в их жизни был отец, но сама она вряд ли сможет простить Андрея, если он снова "исчезнет".

Как сообщает "СтарХит", Барановская подчеркнула, что между ней и Аршавиным не может быть никаких отношений. По словам телеведущей, футболист вернулся к своим детям, а вот к ней его поступок никакого отношения не имеет. Женщина уточнила, что они с экс-возлюбленным не встречаются и не общаются.