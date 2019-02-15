Младшей дочери Светланы Лободы Тильде весной исполнится год. Певица говорит, что малышка не нее совсем не похожа, а похожа на своего папу. Певица опубликовала в сети фото с дочкой. Девочка стоит в кроватке, а мама держит ее ручку.

Личико девочки Светалана, конечно же, не показала. Лобода не раскрывает свою личную и семейную жизнь. Имя отца Тильды поклонникам звезды неизвестно.









Алла Пугачева недавно назвала Светлану Лободу лучшей певицей на российской эстраде в настоящее время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)23 Янв 2019 в 5:39 PST



Все свободное время певица уделяют своим дочкам. Записывает новые композиции, дает концерты, стала новым наставником в шоу "Голос . Дети". Но после работы сразу бежит к своим детям.