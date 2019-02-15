Фото Лизы Галкиной в День влюбленных покорило пользователей сети

В сети в День влюбленных, 14 февраля, появилась фотография дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которая покорила поклонников звездной пары. Снимок опубликовал отец пятилетней Лизы Галкиной.

На снимке девочка запечатлена в детской комнате. Она позирует с алым игрушечным сердцем на палочке в честь Дня святого Валентина.

Подписчики Максима Галкина отметили, что Лиза с каждым днем становится все более артистичной и красивой. Многие обратили внимание на огромные глаза девочки и восхитились тем, что у светловолосой дочки артистов длинные и очень темные ресницы. Фолловеры пожелали Лизе Галкиной огромного счастья в жизни.