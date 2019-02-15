Муж Божены Рынски угодил в больницу - довела бывшая жена

Светский обозреватель Божена Рынски и медиа-магнат Игорь Малашенков официально женаты несколько месяцев. У мужчины продолжается бракоразводный процесс, из-за которого он переживает. На днях супругу Рынски стало так плохо, что потребовалась госпитализация. Божена ночами сидит у кровати мужа в больничной палате.

По словам Божены, бывшая супруга доводит Игоря Малашенкова. Малашенков до развода восемь лет был знаком с журналисткой, Игорь и Божена жили вместе. Он не хотел разводиться с матерью своих детей до совершеннолетия сына.

И вот развод состоялся. Свадьбу Божена и Игорь сыграли. Последствия бракоразводного процесса не дают покоя. Малашенков оплачивает детям образование, содержит их. Дочь Малашенкова учится в Оксфорде. Живет в общаге.

Божена знает все расходы супруга на бывшую семью. Журналистку возмущает, как бывшая жена Игоря Елена, которая живет в Испании, "вытаскивает" из него деньги.

Сейчас Малашенков в больнице. Божена говорит, что лицо у него перекосило, шамкает. Но успокоилась немного после слов медиков, что инсульта нет. О своей жизни жрналистка пишет в соцсетях.