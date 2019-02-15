Вера Брежнева очень хотела удивить пользователей Сети. Певица выложила в своем микроблоге стильное черно-белое фото, где она без одежды, зато в изысканной маске. «Любите друг друга!» – подписала артистка свой снимок.

Многие пользователи сравнили готический аксессуар с намордником и посоветовали еще «ошейник нацепить». Хотя основная масса поклонников с восторгом приняли новый образ певицы.

Чуть позже звезда разместила и видео, в котором она ну очень красива и только. «Для меня это больше, чем песня. Именно поэтому видео получилось больше, чем клип. Любовь – волшебство, которое есть в каждом. Люди, любите друг друга!" – подписала она ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)15 Фев 2019 в 12:27 PST

«Клип снят круто, но ради картинки, смысла в нем немного», «Банальная песенка, да и клип- пустышка, все слишком поверхностно. А последний кадр Брежневой с детьми вообще убил», «Сабзиро сбежал из Мортал-Комбат и сменил пол», «Трейлер к «Игре престолов» какой-то», «Намордник, как у Базовой в "Мало половин"», «Главная задача клипа была маской похвастаться?», - написали подписчики в комментариях.