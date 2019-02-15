Дана Борисова находится на грани срыва после того, как ее в грудь ударила дочь

Телеведущая Дана Борисова находится на грани срыва после того, как 11-летняя дочь Полина ударила ее ногой в грудь, ушла к своему отцу и отказывается извиняться перед мамой. Новая проблема появилась в жизни Даны Борисовой.

Только телезвезда порадовалась, что дочь-подросток живет у нее, как между мамой и девочкой начались недопонимания.

Полина сама говорила, что хочет жить с мамой, а не с папой. Но Дану она не слушается.

Недавно Борисова попыталась узнать у девочки, почему она не выполняет школьные задания, а только лежит. Полина в этот момент как раз лежала в кровати. Дана подошла к дочери, наклонилась и задала вопрос, сколько это будет продолжаться. В ответ дочка ударила маму ногой в грудину. Да с такой силой, что женщина лишилась дыхания, образовалась гематома.

Борисовой было так больно и страшно, что она вызвала "скорую". Медики предложили зафиксировать побои и вызывать полицию. Дана отказалась заявлять на своего ребенка. В эксклюзивном интервью программе Пятого канала "Светская хроника" Борисова призналась, что так переживает из-за инцидента с дочкой, что у нее поднимается давление.

А Полина убежала к отцу, который живет неподалеку. Дана Борисова надеется, что девочка извинится.