Друзь и Бер отстранены от участия в программах Первого канала

Знаменитый "знаток" Александр Друзь и телередактор Илья Бер отстранены от участия в программах "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?". Об отстранении Друзя и Бера, обвинивших друг друга в мошенничестве, сообщил "Первый канал". Дибров сомневается, что знаменитый "знаток" Друзь способен на мошенничество

Соообщение телеканала цитирует РБК: "На «Первом канале» считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу".

По признанию Бера, он удовлетворен решением отстранить его от работы в программе "Кто хочет стать миллионером?". По его мнению, это справедливое решение канала. Бер сказал, что у него есть много других интересных работ. "Кто хочет стать миллионером?" - минус один проект для него.

Напомним, Бер сообщил, что звезда клуба "Что? Где? огда?" пытался купить ответы и выигрыш

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